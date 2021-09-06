Катунь24: В Алтайском крае снизились цены на морковь и огурцы

Актуальные на 30 августа 2021 года данные о стоимости социально значимых товарах опубликовал Алтайкрайстат, сообщает Минэкономразвития региона.

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Как уточнили в ведомстве, за неделю снизились розничные цены на морковь (6,7 %), помидоры (6,2 %), картофель (3,7 %). При этом с начала августа морковь подешевела на 31,7 %, картофель – на 22,7 %, помидоры – на 20,9 %.

Также за август 2021 года снизилась на 15 % цена на огурцы снизились, капусту – на 1,5 %. Кроме того, из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели яйца – на 3,5 %, вермишель – на 1,7 %, сахар – на 1,3 %.

Катунь24