Катунь24: В Барнауле прошла встреча совета по территориальному самоуправлению

Участники обсудили предложенные варианты изменения герба города и обсудили создание народной дружины.

Фото: barnaul.org

Заседание Координационного совета по территориальному общественному самоуправлению в городе прошло совместно с Координирующим штабом городской народной дружины, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула. Заседание провел заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Юрий Еремеев, в заседании приняли участие руководители органов местного самоуправления.

Основным в повестке заседания стал вопрос изменения герба Барнаула в соответствии с геральдическими требованиями. С информацией выступил заместитель председателя комитета общественных связей и безопасности Антон Целевич. Он продемонстрировал участникам эскизы малого, среднего и парадного герба, а также отметил, что в соответствии с ними разработана и концепция флага краевой столицы. Новые символы Барнаула необходимы и для установки стелы «Город трудовой доблести». По словам Антона Целевича, именно горожане выберут площадку для ее размещения из 11 предложенных экспертами. Напомним, что барнаульцы примут окончательное решение по этому вопросу в ходе голосования с 17 по 19 сентября.

Юрий Еремеев обратил внимание участников заседания на то, что 3 сентября депутатами Барнаульской городской Думы был утвержден Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Барнауле. О механизме инициативного бюджетирования, реализация которого начнется уже в этом году, рассказала начальник отдела общественных связей комитета общественных связей и безопасности Татьяна Барышева. Согласно новому порядку, именно органы ТОС будут интегрированы в практику реализации инициативных проектов. Заслушав информацию, руководители ТОС задали уточняющие вопросы.

В ходе заседания рассмотрен вопрос о роли органов ТОС в укомплектовании состава Народной дружины «Барнаульская». О формировании на местах отрядов дружинников, об оказании содействия полиции в охране общественного порядка рассказал командир дружины, руководитель Штаба общественной организации Вадим Киселев. Участники заседания обменялись мнениями.

Катунь24