Катунь24: Весам будет чего-то не хватать, а Скорпиону захочется сделать что-нибудь нужное. Гороскоп на 5 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 сентября.

Судьба готова предоставить Овну едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Овен не сумел бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Овну, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Телец может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Тельца накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Близнецам захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день им бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Близнецы все равно сделают по-своему. Сами же Близнецы при этом сегодня могут быть на удивление щедры на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Близнецы не настроены и любые разногласия готовы спокойно пережить.

Во всем, что касается денег и чувств, Рак сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Рака в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате – главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Лев легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Львы, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты! Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Лев сегодня способен легко склонить на свою сторону.

Кто-то непременно попытается манипулировать Девой. При этом сделано это будет весьма изящно – Дева может даже не заметить, как окажется под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово «нет».

Весь день Весам будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Весам останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Скорпиону непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Скорпиона могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Дела у Стрельца обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Стрельца проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

Козерог может наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Козерога не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

День обещает щедро наполнить Водолея позитивной, созидательной энергией! Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Водолей вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Водолей способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Рыб достигнет апогея их избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Рыбы рискуют упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24