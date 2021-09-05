Катунь24: В Алтайском крае установили единый день выплат пособий на детей

Алтайское отделение Фонда социального страхования установило единый день выплаты пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

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По закону эта выплата производится в период с 1 по 15 число месяца. Для удобства получателей, начиная с сентября, в крае установили единую дату, в которую жители будут получать ежемесячное пособие.

«Первая выплата, как и раньше, будет производиться в течение 10 дней с даты получения Фондом сведений от работодателя, а все последующие – 6 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. То есть пособие за август будет выплачено 6 сентября, пособие за сентябрь – 6 октября», — пояснила Татьяна Петрова, управляющий отделением.

Если же 6 число выпадет на выходной или нерабочий день, то деньги перечислят в последний рабочий день перед выходным.

Получать пособие строго день в день будут те граждане, которые указали в реквизитах номер карты мир.

Катунь24