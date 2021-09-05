Катунь24: В России предложили увеличить размер прожиточного минимума

C такой инициативой выступил депутат Госдумы Николай Арефьев.

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Он считает, что размер прожиточного минимума в России необходимо увеличить до 25 тысяч рубле. Депутат отметил, что, если повысить сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может оказать влияние на товарную массу, но увеличение до 25 тысяч рублей никак не скажется на ценах и темпах инфляции.

«…Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с «Ura.ru»

Катунь24