Катунь24: В райцентрах Алтайского края открыли мобильные ФАПы вакцинации против коронавируса и гриппа

Предварительная запись для вакцинации не требуется.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

В эти выходные мобильные ФАПы работают на площадях 5 районных центров Алтайского края:

Алейская ЦРБ, ул. Комсомольская, 128/ул. Пионерская, 12, с 08:00 до 15:00;

Алтайская ЦРБ, ул. Советская, 122, с 08:00 до 12:00;

Кулундинская ЦРБ, ул. Лермонтова, 2, с 09:00 до 14:00;

Павловская ЦРБ, ул. Кунгурова, 1, с 08:00 до 12:00;

Чарышская ЦРБ, пр. Комсомольский, 93, с 08:00 до 17:00;

Мобильный ФАП Солонешенской ЦРБ планирует прививать от коронавируса и гриппа каждую среду сентября по адресу: ул. Партизанская, 1 (парк «Аист»), 10:00 до 12:00

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Катунь24