Катунь24: В Алтайском крае молодые вокалисты смогут создавать композиции в мобильной студии звукозаписи

Она появилась в Краевом дворце молодежи.

Создать студию на колесах, где вокалисты смогут записывать свои произведения, предложил продюсер музыкального лейбла M.A.R.S. Юрий Мещеряков во время прямого эфира с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

«Вместе с коллегами Романом Рудыкой и Евгением Трофимовым рассказали Виктору Петровичу о том, что создали музыкальный лейбл, пишем музыку, участвуем в телепроектах и дальше хотим развивать творчество и шоу-бизнес в нашем регионе. Губернатор нашу идею поддержал, подарив молодежи автобус Ford Transit, который переоборудуют под студию. Мы планируем совершить тур по Алтайскому краю, познакомиться с талантливой молодежью и дать возможность молодым артистам записать свои песни», — рассказал автор проекта.

Мобильная студия звукозаписи будет работать при поддержке управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края и Краевого дворца молодежи. В студии будут работать звукорежиссер, светорежиссер и режиссер трансляций, уточняют в ведомстве.

Туры автомобиля по районам запланированы на зиму и лето, что будет удобно для ребят, отдыхающих на каникулах, пояснил директор Краевого дворца молодежи Никита Свиридов.

Катунь24