Катунь24: В Целинном районе Алтайского края построили детский сад на 140 мест

На эти цели из федерального и краевого бюджетов направили почти 170 миллионов рублей.

Фото: официальный сайт Алтайского края

31 августа специалисты Единого стройзаказчика Алтайского края, руководство Целинного района и депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания провели общественную приемку объекта. Вскоре новый детский сад примет воспитателей и юных жителей села.

На первом этаже детского сада разместили групповые ячейки детей ясельного и младшего дошкольного возрастов, пищеблок, медпункт, охрану, санитарно-бытовые помещения. На втором будут работать групповые ячейки детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, залы для музыкальных и физкультурных занятий с помещениями для хранения музыкального и спортивного инвентаря, кабинеты заведующего, предметно-практического обучения, методический и логопедический кабинеты, зона безопасности. В здании оборудован пассажирский лифт грузоподъемностью 630 килограммов и два малых грузовых лифта грузоподъемностью по 100 килограммов.

Участок детского сада разделили на две зоны. На хозяйственной территории размещены дизель-электростанция, котельная, склад угля и два пожарных резервуара. В игровой зоне установили малые архитектурные формы, обустроили групповые площадки с теневыми навесами, индивидуальными для каждой детской группы, и общую физкультурную площадку, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24