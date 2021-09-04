Катунь24: В начале 2022 года у российских студентов появится цифровая зачётка

Единое приложение для российских студентов планируется разработать в начале следующего года, сообщил ТАСС глава Минцифры Максут Шадаев.

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«В начале года будет [выпущено] цифровое приложение для студентов – студенческий, цифровая зачетка»,– заявил чиновник.

Ранее в Министерстве заявили о необходимости создания в России единого приложения для смартфонов, через которое студенты смогут воспользоваться электронными сервисами своих образовательных организаций. Помимо этого, в следующем году должна заработать единая платформа для сдачи дополнительных вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, сообщил Шадаев.

Катунь24