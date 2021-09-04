Катунь24: Водитель КамАЗа сбил двух пешеходов на Алтае

Одну из пострадавших – 13-летнюю девочку – госпитализировали.

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

ДТП произошло 2 сентября около 14:00 в селе Камлак Республики Алтай. 54-летний житель села Онгудай, находясь за рулём грузового автомобиля, наехал на двух пешеходов — 13-летнюю местную жительницу и 19-летнего бийчанина. Они оба шли по правой обочине навстречу движению автомобиля.

В результате ДТП девочка с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в Шебалинскую районную больницу. Молодой человек был также доставлен в медицинское учреждение, однако госпитализация ему не потребовалась, сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Водитель грузовика был трезвым. Проводится проверка.

Катунь24