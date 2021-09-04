Катунь24: В барнаульской частной клинике напали на журналиста, снимавшего сюжет об изуродованной пациентке

Следователи возбудили уголовное дело по статье 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Фото: кадр из сюжета телеканала НТВ

В эфире телеканала НТВ показали сюжет о том, как жительница Барнаула добивается компенсации от частной стоматологической клиники за оказанное лечение. Из-за неправильно установленных брекетов у женщины распухла щека. Суд постановил выплатить компенсацию, однако клиника не заплатила денег пострадавшей пациентке.

При производстве съёмки один из сотрудников учреждения — соучредитель клиники, стоматолог и муж директора клиники — применил насилие к представителю телекомпании.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке стоматологической клиники.

Катунь24