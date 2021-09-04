Катунь24: В Барнауле увеличат размер денежных выплат на оплату расходов по найму жилья

3 сентября на заседании Барнаульской городской Думы был рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение, устанавливающее порядок выплат за наем жилья гражданам, проживающим в аварийных домах.

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Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Денис Ращепкин предложил увеличить размер денежных выплат на оплату расходов по найму жилых помещений следующим образом: 12 300 рублей за комнату в квартире или однокомнатную квартиру, 14 300 рублей за двухкомнатную квартиру, 18 300 рублей за трёх- и более комнатную квартиру.

При предоставлении ежемесячных денежных выплат будут учитываться только жилые помещения, расположенные в пределах городского округа – города Барнаула. Наличие жилых помещений за пределами городского округа не должно быть препятствием для назначения денежных выплат, сообщили в администрации Барнаула.

Также были уточнены основания для отказа в назначении денежной выплаты: приобретение жилого помещения в многоквартирном доме после принятия решения о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Исключение составят случаи, когда право собственности в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования или дарения.

Право на получение выплат имеют граждане, проживающие в домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также граждане, проживающие в жилых помещениях, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта, отселение которых необходимо на время таких работ.

Катунь24