Катунь24: В программе инициативного бюджетирования с 2021 года смогут участвовать все барнаульцы

На заседании Барнаульской городской Думы, которое прошло 3 сентября, утвердили Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Барнауле.

Фото: официальный сайт Барнаула

По мнению секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрия Еремеева, внедрение данного механизма даст новый толчок развития как отдельным микрорайонам, так и всему городу.

Как отмечают в администрации Барнаула, в Проекте поддержки местных инициатив могли участвовать только сельские территории Барнаула. Теперь же свои проекты смогут реализовать жители непосредственно городской части краевой столицы.

«Важный момент — заявки подают жители, затем определяется территория благополучателей, в границах которой должно быть представлено мнение жителей: нужен ли им тот или иной проекты, готовы ли они поддержать его, в том числе и финансово. Если не будет поддержки жителей, то и проект не будет реализован. Инициативы могут быть абсолютно любыми — от создания детской площадки и замены окон в школе до устройства уличного освещения и замены асфальтового покрытия. Главное условие — инициативы должны соответствовать полномочиям местного самоуправления», — подчеркнул Юрий Еремеев.

По подсчётам специалистов, на инициативные проекты в городском бюджете может быть предусмотрено до 20 миллионов рублей. Окончательное решение по выделению средств из бюджета города барнаульские депутаты примут на следующих сессиях Барнаульской городской Думы.

Катунь24