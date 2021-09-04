ГОРНЯК22 04.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В программе инициативного бюджетирования с 2021 года смогут участвовать все барнаульцы

Горняк22
56 минут Ago

На заседании Барнаульской городской Думы, которое прошло 3 сентября, утвердили Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Барнауле.

Фото: официальный сайт Барнаула

По мнению секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрия Еремеева, внедрение данного механизма даст новый толчок развития как отдельным микрорайонам, так и всему городу.

Как отмечают в администрации Барнаула, в Проекте поддержки местных инициатив могли участвовать только сельские территории Барнаула. Теперь же свои проекты смогут реализовать жители непосредственно городской части краевой столицы.

«Важный момент — заявки подают жители, затем определяется территория благополучателей, в границах которой должно быть представлено мнение жителей: нужен ли им тот или иной проекты, готовы ли они поддержать его, в том числе и финансово. Если не будет поддержки жителей, то и проект не будет реализован. Инициативы могут быть абсолютно любыми — от создания детской площадки и замены окон в школе до устройства уличного освещения и замены асфальтового покрытия. Главное условие — инициативы должны соответствовать полномочиям местного самоуправления», — подчеркнул Юрий Еремеев.

По подсчётам специалистов, на инициативные проекты в городском бюджете может быть предусмотрено до 20 миллионов рублей. Окончательное решение по выделению средств из бюджета города барнаульские депутаты примут на следующих сессиях Барнаульской городской Думы.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: