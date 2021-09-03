Катунь24: Василиса Льняница: традиции и приметы на 3 сентября

3 сентября православная церковь почитает память Фаддея, апостола от семидесяти, еврея по происхождению, родившегося в городе Эдессе (Сирия). Однажды Фаддей пришел в Иерусалим на праздник и услышал проповедь Иоанна Предтечи. Он принял от него крещение и остался в Палестине. Фаддей был избран в число 70 учеников Иисуса Христа.

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После Вознесения апостол возвещал Благую Весть в Месопотамии и Сирии. Он проповедовал в Эдессе, излечил от проказы князя Авгаря, обратил ко Христу князя, его жрецов и народ. Фаддей устроил Эдесскую церковь и поставил священников. Князь хотел отблагодарить апостола, но тот отказался и отправился проповедовать в другие города. За свою жизнь он обратил в христианство многих язычников. Мирно скончался в возрасте 44 лет. По древнему армянскому преданию, апостол был усечен мечом.

Ещё 3 сентября почитается память мученицы Вассы и её чад, мучеников Агапия, Писта и Феогния (305—311). Васса с сыновьями жила в царствовании императора Максимиана в начале IV века. Император обнародовал закон, который всем подданным повелевал по случаю его дня рождения принести жертву языческим богам. Муж Вассы был язычником. Он один из первых принес подношение идолам. Тогда Васса отвела детей в сторону и сказала им, что не нужно подражать отцу, и рассказала, что, обратившись к Христу, они получат вечные блага от Господа.

Дети послушались мать и отказались приносить жертву идолам. Видя это, их отец донес правителю на свою жену и детей. На глазах матери начали истязать детей, но ни один из них не отрекся от веры. Позже их обезглавили.

Вассу заключили в тюрьму. Язычники просили её отречься от веры и приносили пищу, которую она отвергла. Святую всячески мучали, но она осталась невредимой от воды, огня и диких зверей. Господь защитил её от горячей печи и ударов камнями. Перед своей кончиной она сказала, что не боится смерти и хочет унаследовать вечную жизнь. Её побили палками, а после обезглавили.

Традиции и обычаи

С этого дня начинали уборку льна. В народе говорили: «Василиса о льнах радеет». Эта растение издавна применяется для изготовления ткани, а также в лекарственных целях. Льняную ткань использовали для пошива различной одежды, постельного белья, полотенец, скатертей и прочего. Вещи из такой материи не растягиваются и не садятся, практичны в ношении, особенно летом. Обычно на них наносили вышивку.

Крестьяне убирали последние яблоки, чтобы дерево не истощать. Снимали плоды очень аккуратно, боясь их повредить. Обычно сбором урожая занимались с утра, чтобы за ночь яблоки успели остыть, а потом их прятали в темное холодное помещение. Мокрые от росы или дождя плоды обсушивали под навесом. Вытирать их нельзя, так как нарушится естественный восковый налет, требуемый для хранения. Для длительного хранения отбирали здоровые плоды, без царапин, червоточин, проколов.

В огородах начинали сеять щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября. Хозяйки в деревянных бочках квасили и солили капусту. Самая хрустящая засолка получается из светлых, практически белых кочанов.

Приметы и поверья

Если на Фаддея ясно, то ещё четыре недели будет стоять теплая и солнечная погода. По ветру судили о погоде на ближайшее время: северный – похолодает, южный – к теплу, восточный – к солнечной погоде, западный – к дождю. Много желудей уродилось к этому дню – на Рождество будет много снега. Мыши на копнах гнезда делают – осень будет затяжной и дождливой. Верхушки берез пожелтели – к ранней осени. Если же дерево снизу желтеть начало, то бабье лето долгим будет, а холода наступят нескоро. Куры линяют – зима будет теплой. Мыши зерно воруют – к холодной и снежной зиме. Много паутины – к теплу. В лесу рябины много – к дождливой осени. Если ягод мало, то к сухой. Чтобы дорога была удачной, в карман нужно положить сушеный стебель льна. Отправляться в путь лучше во второй половине дня. Чужих советов 3 сентября не стоит слушать. Считается, что это плохая примета. Людям, собирающимся в этот день проводить магические обряды, нужно надеть одежду изо льна.

Человеку, родившемуся 3 сентября, дан дар целительства. Ему следует носить карнеол и халцедон.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24