Катунь24: Вопрос обеспечения жильем детей-сирот в Алтайском крае рассмотрели в правительстве региона

На 1 сентября 2021 года в реестре на предоставление квартир в крае состоят 6120 детей-сирот. Еще 1762 ребенка с наступлением совершеннолетия получат право на жилье в течение ближайших трех лет. Об этом сегодня, 2 сентября, на заседании правительства Алтайского края рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Заседание прошло под председательством губернатора Виктора Томенко.

Несмотря на принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры по увеличению финансирования, очередь детей-сирот продолжает расти. В текущем году передано 336 ключей от квартир. При этом ежегодно количество детей-сирот, получивших право на предоставление жилого помещения, в Алтайском крае увеличивается в среднем на 700 человек. Министр отметил, что системно изменить ситуацию в лучшую сторону невозможно без проведения необходимой работы в муниципалитетах.

По словам Ивана Гилева, сегодня на первичном и вторичном рынках Алтайского края недостаточно жилых помещений, которые отвечают всем санитарно-техническим требованиям законодательства. Так, к примеру, востребованные сейчас квартиры-студии не подходят под данные требования. Кроме того, существуют нормы, предусматривающие предоставление не более 25 % жилых помещений детям-сиротам в одном городском многоквартирном доме. При этом квартиры площадью от 28 до 33 квадратных метров, которые по нормам подходят детям-сиротам, продаются застройщиками еще на этапе строительства либо их активно выкупают по ипотеке.

Министерство совместно с Региональным жилищным управлением прорабатывает тему строительства жилья в сельской местности. Законодательством разрешено строить малоэтажные многоквартирные дома исключительно для детей-сирот в селах с населением меньше 10 тысяч жителей. Этот вопрос будет дополнительно прорабатываться на уровне региона.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Виктор Томенко акцентировал внимание на необходимости их активной работы с застройщиками и органами опеки. Участие органа местного самоуправления должно начинаться с момента получения ребенком статуса сироты и контроля за собственностью, которая за ним закреплена.

«Хочу обратиться к главам муниципалитетов, особенно крупных, где со строителями надо взаимодействовать, но вообще это касается всех наших муниципалитетов. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, имеющие право на получение жилья от государства, есть во всех территориях. Я обращаюсь к вам и с просьбой, и с требованием: надо этой работой заняться. Только краевому министерству и подведомственным управлениям крайне затруднительно будет справиться, учитывая масштабы», — подчеркнул Виктор Томенко.

Главам городских округов и муниципальных районов губернатор поручил организовать работу по поиску жилых помещений на вторичном рынке жилья. Администрации Барнаула поручено провести работу с застройщиками по резервированию жилья для детей-сирот при проектировании многоквартирных домов и реализации готового жилья на первичном рынке, а также проработать вопрос предоставления земельных участков для строительства многоквартирных домов с обременением для застройщиков.

Катунь24