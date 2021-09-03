Катунь24: В столице Алтайского края открылся мобильный пункт вакцинации против гриппа

Вакцинация показана для профилактической иммунизации взрослого населения от 18 до 60 лет и группам лиц, находящимся в потенциальных группах риска.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Прививку от гриппа можно сделать в ТОЦ «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные. В ведомстве сообщают, что предварительная запись не требуется.

Напомним, в Алтайском крае началась прививочная кампания против гриппа. В регион поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри» против гриппа для взрослых – более 411 тыс. доз.

Катунь24