Катунь24: В Барнауле утвердили программу партии «Единая Россия» «МЫ РЯДОМ» на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание 8-го созыва

Голосование состоялось в рамках третьего этапа конференции регионального отделения партии.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле утвердили программу партии «Единая Россия» «МЫ РЯДОМ» на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание 8-го созыва

Партия постаралась сформировать по-настоящему народную программу, чтобы она соответствовала актуальным запросам жителей края. Для этого два месяца назад «Единая Россия» запустила сбор предложений и пожеланий. Дать свой наказ партии мог каждый желающий. Безусловно, в разработке принимали участие учёные, представители общественных и профессиональных объединений.

Программа перекликается и с недавно принятой Стратегией социально-экономического развития края до 2035 года. И это не просто меморандум о намерениях. Документ включает конкретный план по строительству и ремонту новых спортивных объектов, школ и больниц, дорог, мостов и обходов городов, благоустройству парков отдыха и скверов, развитию санитарной авиации и газификации более 100 тысяч домовладений. Предусмотрены конкретные шаги для поддержки системы образования, культуры, спорта и бизнеса. Особое внимание уделили сельскому хозяйству и сохранению экологии – важным для Алтайского края направлениям.

В ходе конференции предвыборную программу утвердили. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подчеркнул, в программе нет пустых популистских лозунгов и обещаний. Каждый пункт подкреплён реальными финансовыми ресурсами и должен быть выполнен.

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