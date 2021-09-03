Катунь24: В Яровом сохранится режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с подачей отопления

Об этом заявили власти на заседании правительства края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Яровом сохранится режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с подачей отопления

Мощность специализированного оборудования слишком слабая для того объема потребления тепла, которое требуется городу. К примеру, в летнее время на горячее водоснабжение необходимо 120 тонн угля на 18 тысяч человек. Для сравнения, в Рубцовске на 144 тысячи человек уходит всего 80 тонн.

К середине сентября на ТЭЦ планируют запустить турбогенератор, который повысит эффективность работы. По ориентировочным расчетам, потребление значительно сократится: около 1000 тонн в месяц в межсезонье и в летний период. Кроме того, местные власти установят приборы учета – для понимания, какие еще меры нужно предпринять. В ближайшие 3 года ситуацию планируют улучшить локально, а в 2025 году Яровое ждет газификация от Газпрома.

Напомним, режим ЧС в Яровом ввели осенью 2019-ого.

Катунь24