Катунь24: В России предложили ужесточить наказание для пьяных таксистов

С такой инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Со своим предложением он обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

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Курдесов напомнил, что согласно Кодексу об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до двух лет. Эта статья распространяется на всех участников дорожного движения независимо от того, управляют они своим личным авто или же общественным транспортом.

Однако водитель автобуса или такси, который сел за руль пьяным, несёт прямую угрозу для других участников движения и пассажиров, отметил Курдесов. Поэтому он предлагает ужесточить наказание по этой статье и ввести дополнительные меры.

Общественник считает необходимым внести изменения в ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и ужесточить ответственность для водителей общественного транспорта, которых остановили в пьяном виде, в том числе впервые. И лишать их права управлять транспортным средством на три года, сообщает RT.

Катунь24