Катунь24: В России решили запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2023 году
Об этом 2 сентября 2021 года рассказал глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.
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Он отметил, что на создание мощностей для производства альтернативных товаров потребуется именно два года, передают «Известия».
Напомним, в конце августа Минприроды направило Министерству промышленности и торговли предложение запретить использовать 28 видов пластиковой продукции.
В список попали 28 видов различных товаров и упаковок, которые, по мнению Минприроды, необходимо будет запретить.
- Одноразовые пластиковые трубочки
- Одноразовые пластиковые тарелки
- Одноразовые пластиковые стаканы
- Одноразовые пластиковые приборы
- Крышки от стаканов
- Капсулы от кофе
- Ватные палочки
- Непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир)
- Коробки и пачки для табачной продукции
- Блистерная упаковка (кроме лекарств)
- Упаковка для куриных и перепелиных яиц
- Несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов
Соответствующий запрет Минприроды планирует вводить постепенно.