ГОРНЯК22 03.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В России решили запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2023 году

Горняк22
10 часов Ago

Об этом 2 сентября 2021 года рассказал глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

Фото: pixabay.com

Он отметил, что на создание мощностей для производства альтернативных товаров потребуется именно два года, передают «Известия».

Напомним, в конце августа Минприроды направило Министерству промышленности и торговли предложение запретить использовать 28 видов пластиковой продукции. 

В список попали 28 видов различных товаров и упаковок, которые, по мнению Минприроды, необходимо будет запретить.

  • Одноразовые пластиковые трубочки
  • Одноразовые пластиковые тарелки
  • Одноразовые пластиковые стаканы
  • Одноразовые пластиковые приборы
  • Крышки от стаканов
  • Капсулы от кофе
  • Ватные палочки
  • Непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир)
  • Коробки и пачки для табачной продукции
  • Блистерная упаковка (кроме лекарств)
  • Упаковка для куриных и перепелиных яиц
  • Несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов

Соответствующий запрет Минприроды планирует вводить постепенно.

Катунь24

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