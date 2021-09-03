Катунь24: В России решили запретить производство одноразовых товаров из пластика в 2023 году

Об этом 2 сентября 2021 года рассказал глава компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

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Он отметил, что на создание мощностей для производства альтернативных товаров потребуется именно два года, передают «Известия».

Напомним, в конце августа Минприроды направило Министерству промышленности и торговли предложение запретить использовать 28 видов пластиковой продукции.

В список попали 28 видов различных товаров и упаковок, которые, по мнению Минприроды, необходимо будет запретить.

Одноразовые пластиковые трубочки

Одноразовые пластиковые тарелки

Одноразовые пластиковые стаканы

Одноразовые пластиковые приборы

Крышки от стаканов

Капсулы от кофе

Ватные палочки

Непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир)

Коробки и пачки для табачной продукции

Блистерная упаковка (кроме лекарств)

Упаковка для куриных и перепелиных яиц

Несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов

Соответствующий запрет Минприроды планирует вводить постепенно.

Катунь24