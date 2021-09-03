Катунь24: В Республике Татарстан прошёл семинар-практикум «Методика и технология организации и проведения народного праздника Сабантуй»

На обучение были приглашены режиссеры и организаторы праздника Сабантуй из регионов России.

Фото: наш-алтай.рф

Мероприятие прошло в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2021 гг.). Алтайский край представила член Совета АКОО «Дулкын» (Волна) Гульсария Гильминтинова. Она поделилась опытом проведения праздника в нашем регионе, а также представила фотокаталог «Центр татарской культуры. 20 лет», сообщили на сайте национально-культурных объединений Алтайского края.

Трехдневный интенсив включал в себя лекции и мастер-классы об особенностях организации самого любимого праздника татарского народа. Участники посетили Арский район Республики Татарстан. В Новокырлайском сельском Доме культуры гостям был показан мастер-класс «Сабантуй – праздник труда».

Основная часть лекционных занятий курса прошла в стенах нового здания Национальной библиотеки Татарстана. От имени руководства Всемирного конгресса собравшихся поприветствовал заместитель руководителя Исполкома Ильгиз Халиков, он поблагодарил участников и вручил им сертификаты о прохождении курса.

Поездка делегации края состоялась благодаря субсидии для участия в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Катунь24