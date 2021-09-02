Катунь24: В Роскачестве рассказали, какой новый вирус угрожает электронным данным россиян

По оценкам экспертов, его активное распространение может произойти в России в ближайшие месяцы.

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В виртуальном пространстве появился вирус-шифровальщик или вымогатель (ransomware). Эта вредоносная программа, попав на компьютер, атакует ключевые системные разделы. В них находятся документы, таблицы и изображения. После вирус шифрует все файлы этого типа, лишая владельца доступа к ним. За восстановление доступа предлагается заплатить в биткойнах.

По данным специалистов по кибербезопасности из FortiGuardLabs, за последние 12 месяцев количество вирусов-вымогателей увеличилось в десять раз – на 1000 %. Преступники становятся более агрессивными: часто это непрофессиональные хакеры, взявшие программу-вымогатель в аренду. В мае 2021 года эксперты Group IB сообщали, что в РФ уже были зафиксированы атаки группы вымогателей OldGremlin и ожидается волна атак шифровальщиков в СНГ до конца года.

Механизм подобной атаки известен с начала 2000 годов. Широкое распространение вирусы приобрели в 2017 году, когда появившиеся один за другим три вируса-вымогателя WannaCry, Petya и BadRabbit заразили сотни тысяч компьютеров и стратегических объектов.

Катунь24