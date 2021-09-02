Катунь24: В школе Павловского района открылся современный образовательный центр

Сегодня, 1 сентября, в Бродковской школе им. Бориса Конева открылся центр «Точка роста», сообщают в пресс-центре правительства края.

Фото: vk.com/tochkarosta_official

На открытии «Точки роста» побывал заместитель председателя правительства края Денис Губин, который выступил с поздравительной речью.

Руководителем подразделения стала учительница информатики и математики Любовь Копилевич.

«Центры и подразделения «Точка роста» в рамках образовательного проекта «Образование» открываются по всей стране. Нам выпала честь открыть подразделение в этом учебном году. В нашей школе распахнут свои двери в естественно-научном профиле три кабинета — химии, физики и биологии. Также оформлена зона рекреации, где дети могут отдохнуть, поработать над проектами, заняться своими делами. «Точка роста» будет давать возможность изучать цифровые науки всему подрастающему поколению», – отметила Любовь Копилевич.

Отмечается, что в 2021 году в Алтайском крае откроют центры «Точка роста» еще в 140 школах. Объем финансирования составил почти 220 млн рублей, около 218 млн поступило из федерального бюджета. В 2022-2023 годах планируется открыть ещё 284 центра.

Катунь24