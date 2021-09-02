Катунь24: В Алтайском крае поддержали предложение не ограничивать исследования молодых учёных стенами собственных вузов

В России могут создать единую платформу для работы исследователей.

Фото: ОНФ

Идею предложила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва в преддверии учебного года. По её словам, каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой», – заявила Елена Шмелёва, которую цитирует ТАСС.

Как отметила председатель Совета молодых ученых Алтайского государственного университета Яна Смирнова, проблема ограниченности ресурсов актуальна для исследователей в Алтайском крае. Центры коллективного пользования спецоборудованием были бы широко востребованы.

«Аппаратуры, химических веществ, которые закуплены в классическом университете, нет в Алтайском государственном техническом университете, и наоборот — у них есть то, чего нет у нас. Это, кстати, не только вопрос техники, но и нехватки места для работы. С этой проблемой я сама иногда сталкиваюсь. У меня, например, закуплено уникальное оборудование под гранты – трекер для отслеживания движения глаз – я готова им делиться с другими исследователями», – говорит исследователь.

В АлтГТУ идею создания общей платформы для работы молодых учёных тоже поддержали.

«Есть примеры, когда наши аспиранты, магистранты ездят в томские, новосибирские вузы и проводят исследования на оборудовании, которого у нас нет. Конечно, случаи единичные. Систематизация этой работы не помешала бы», – говорит директор инжинирингового центра «ХимБиоМаш» АлтГТУ Владислав Фёдоров.

Но, как отмечают специалисты, не все институты и университеты готовы делиться техникой с коллегами. Елена Шмелёва отметила, что нужно избежать бюрократических и политических ограничений, которые сегодня существуют. А в случае большого запроса интеграция материально-технической базы научных школ может происходить на конкурсной основе.

По мнению руководителя образовательного центра «Сириус», российской науке нужно избавиться от местечковости и обеспечить высокую академическую научную мобильность.

Катунь24