Катунь24: В Новороссийске мужчина спас кота с помощью ведра и палки

Кот не смог самостоятельно слезть с парапета многоэтажки, чтобы вернуться в квартиру. К счастью, рядом оказался неравнодушный местный житель.

Фото: Скриншот @ gorod_novorossiysk в Instagram

Видео, на котором мужчина проводит операцию по спасению животного, попало в социальные сети. На кадрах видно, как мужчина подталкивает котика шлангом к ведру, привязанному к верёвке. Животное сопротивлялось, но спасти его всё же удалось.



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Катунь24