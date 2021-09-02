ГОРНЯК22 02.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В Новороссийске мужчина спас кота с помощью ведра и палки

Горняк22
2 часа Ago

Кот не смог самостоятельно слезть с парапета многоэтажки, чтобы вернуться в квартиру. К счастью, рядом оказался неравнодушный местный житель.

Фото: Скриншот @ gorod_novorossiysk в Instagram

Видео, на котором мужчина проводит операцию по спасению животного, попало в социальные сети.  На кадрах видно, как мужчина подталкивает котика шлангом к ведру, привязанному к верёвке. Животное сопротивлялось, но спасти его всё же удалось.

       
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Публикация от НОВОРОССИЙСК ⚓️⛴☀️💙 (@gorod_novorossiysk)

Катунь24

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