Катунь24: В Алтайском крае собрали более 2 миллионов тонн зерна нового урожая

Вчера, 30 августа, министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев рассказал о ходе уборочной кампании на оперативном совещании в правительстве региона.

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Он отметил, что уже убраны зерновые и зернобобовые культуры на 1,2 млн гектаров. Это 38 % от общей площади посевов.

«Валовой сбор зерна превысил 2 миллиона тонн. Если сравнивать с аналогичной датой прошлого года, то убранная площадь аналогична, сбор зерна в этом году выше на 250 тысяч тонн», – добавил министр.

Также Александр Чеботаев сообщил, что в крае уже полностью завершили обмолот озимых. Их получено порядка 600 тысяч тонн, в том числе 500 тысяч тонн пшеницы. Качество зерна озимых выше показателей прошлых лет. По данным регионального Центра оценки качества зерна, 72 % урожая соответствует характеристикам третьего класса, 24 % – 4 класса, 4 % – 5 класса.

Сейчас в регионе продолжается уборка сахарной свеклы, аграрии ведут кормозаготовительную кампанию, сообщается в пресс-службе правительства Алтайского края.

Катунь24