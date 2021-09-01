Катунь24: Владимир Путин встретится со школьниками во ВДЦ «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание»

Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября 2021 года по всей России.

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Второй день марафона откроет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.

«Новое Знание» — это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю нашей страны. Свыше 150 выдающихся лекторов и наставников— лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, видные государственные деятели­—выступят в рамках шести просветительских треков («Знание», «Спорт», «История и культура», «Наука и технологии», «Цифровой мир и медиа», «Бизнес»). Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Республика Татарстан – Иннополис, Владивосток).

К примеру, народный артист России Владимир Машков из знаменитой «Табакерки» (Московского театра Олега Табакова) расскажет о преемственности и наставничестве в театре. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов проведет экскурсию для школьников и студентов из демонстрационного зала компании «Технодинамика», где можно испытать возможности своего организма на парашютных и авиатренажерах. Двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио по плаванию Евгений Рылов поделится секретами успеха в большом спорте прямо у бортика плавательного бассейна на ВТБ-Арене. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко будет вести свою экскурсию непосредственно из «красной зоны» в клинике, развенчивая мифы и страхи о ковиде.

Всего в рамках проекта свои уроки проведут более 5 тысяч лекторов в российских школах. Кроме того, 40 предприятий и организаций проведут для школьников «Дни открыты дверей». Также в рамках просветительского марафона пройдет серия лекций «Вперед К Знаниям». Участники сообщества «Большая перемена» в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 4 сентября 2021 года всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Российский Красный Крест в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в медицину.

«На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон “Новое Знание”— это, в первую очередь, достоверное знание из первых уст, он дает российской молодежи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени», —отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Всего география марафона охватывает 36 локаций в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе и других городах. Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание», а также в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте».

Катунь24