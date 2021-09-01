Катунь24: В Барнауле преподавателя университета осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Местный житель не имел законных оснований для покупки препарата, который он заказал по интернету.

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Мужчина, зная, что на территории России оборот сильнодействующих веществ подлежит обязательному контролю, приобрёл лекарственный препарат, в состав которого входил тестостерон пропионат. Суд установил, что обвиняемый не имел законных оснований для покупки и не являлся получателем этого препарата.

Для этого он через интернет оформил заказ на приобретение этого лекарства в Республике Беларусь. За товар мужчина рассчитался через сервис платежей «Яндекс.Деньги» и спустя некоторое время получил его в одном из почтовых отделений города.

Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщают в Прокуратуре Алтайского края.

Катунь24