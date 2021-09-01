Катунь24: В 2025 году начнут строительство трассы Абакан – Бийск

Об этом сообщили порталу «Ваш город» в администрации Кузбасса.

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По информации портала, сейчас готовится инвестиционное обоснование для дороги Новокузнецк — Междуреченск, входящей в состав транспортного коридора «Абакан – Бийск». На то, чтобы проложить 182,5 км дороги, местным властям потребуется более 40 миллиардов рублей.

«Срок окончания работ по подготовке обоснования инвестиций — ноябрь 2021 года. В период 2022–2024 гг. планируется разработка проекта строительства данного участка дороги. Начало строительства запланировано на 2025 год при наличии финансирования», — цитирует «Ваш город» сообщение администрации Кузбасса.

Как отметили в ведомстве региона, некоторые участки дороги будут проходить по труднодоступной горной местности: лесам, тайге и перевалам. Помимо дороги требуется построить ещё 14 «искусственных сооружений», т. е. мостов и путепроводов.

Ранее стало известно, что возобновили федеральное финансирование проекта, которое было прекращено в 2011 году. Всего федеральное правительство выделило на строительство автодорог 133 млн рублей. Также на Красноярском экономическом форуме глава Республики Хакасия Валентин Коновалов отметил, что на завершение создания транспортного коридора необходимо 74 млрд рублей вложений.

Катунь24