Катунь24: Впервые за 10 лет в Алтайском крае проведут инвентаризацию лесов

Специалисты Рослесинфорга исследуют 31 лесничество края, включая государственный природный заповедник “Тигирекский”, на общей площади 4,5 млн га – это соизмеримо с территорией всей Дании или Эстонии.

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Впервые государственная перепись лесов Алтайского края проводилась с 2007 по 2011 годы, уточнили в Рослесинфорге.

«Актуализация данных позволит региону рационально использовать имеющийся ресурс, привлекать новые инвестиции и эффективно спрогнозировать все процессы, оказывающие на леса негативное влияние», — цитирует «Коммерсант» приведенные организацией слова директора Запсиблеспроекта Андрея Метяева.

Лес оценивают более чем по 100 показателям, в частности, по породному составу, среднему возрасту, запасу древесины, качеству почв и напочвенного растительного покрова. Работы ведут три филиала организации из восьми полевых бригад. Полученные данные позволят рассчитать в масштабах страны объем глерододепонирования лесов, на котором строятся международные исследования о запасах углерода.

К концу августа 2021 года специалисты обследовали почти 600 пробных площадей — около 60 % от общего плана. Осмотр всех лесов Алтайского края должны завершить к октябрю 2021 года.

Катунь24