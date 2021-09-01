Катунь24: В прямом эфире: в АлтГУ пройдёт День знаний в онлайн-формате

Зрителями праздника, не выходя из дома, смогут стать не только первокурсники из любого уголка нашей страны или из-за рубежа, но и все студенты опорного вуза Алтайского края, а также их родители и родственники, выпускники АлтГУ и все желающие.

Фото: Катунь 24

Главной площадкой линейки, которая начнется в 10:00, станет фойе первого этажа главного корпуса АлтГУ, где с приветственными и поздравительными речами выступят ректор и профессура АлтГУ, первые лица администраций края и города, Совета выпускников университета.

«Несмотря на требуемый в соответствии с ограничительными мероприятиями онлайн-формат, мы постарались сохранить все традиционные для этого дня моменты, например, такие, как передача символического «Ключа к знаниям» лучшим студентом лучшему абитуриенту АлтГУ, или вручение первокурсникам университета гигантского студенческого билета. День знаний в АлтГУ можно будет посмотреть не только на сетевых ресурсах университета, но и в прямом эфире – на нескольких больших LED-экранах, которые будут установлены над входом в главный корпус опорного вуза. Таким образом, мы хотим приобщить к атмосфере праздника, посвященного Дню знаний, всех горожан, находящихся рядом с главным корпусом Алтайского госуниверситета», – отметил директор Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ Александр Евгеньевич Коробков.

День знаний в опорном вузе продолжится в 18:00 большим молодежным студенческим мероприятием в онлайн-формате под названием «Я – студент АлтГУ», которое в этот раз будет организовано в стиле On Air, то есть в прямом эфире. Свои лучшие композиции здесь представят музыкальные группы и творческие коллективы университета.

Все торжественные мероприятия и праздничные выступления первого дня осени можно будет увидеть в социальных сетях опорного вуза и Центра творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ.

Катунь24