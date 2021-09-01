Катунь24: В барнаульском Научном Городке заасфальтируют дорогу

Подрядная организация уже приступила к укладке асфальта.

Фото: barnaul.org

Улица Гвардейская является одной из самых протяженных в посёлке. Участок дороги был заасфальтирован ранее в рамках программы «Развитие дорожно-транспортной сети г. Барнаула». Чтобы положить асфальт на оставшемся отрезке, жители решили поучаствовать в краевом проекте на условиях софинансирования.

Стоимость проекта составляет почти 1,7 млн рублей. Из этой суммы 155 тыс. рублей собрали жители, 50 тыс. рублей внесли предприниматели. Остальные средства выделены из бюджетов города и края, информируют на сайте администрации Барнаула.

«Благодаря краевому проекту за последние годы в нашем посёлке появились спортивная площадка и беговая дорожка на территории стадиона школы № 72. В следующем году мы планируем в рамках проекта построить тротуар от Гоньбинского тракта до дома № 17 в п. Научный Городок», – сообщил Юрий Копытов, председатель ТСЖ «Северный Городок».

Напомним, на территории пригорода Барнаула в 2021 году реализуют 8 проектов в рамках инициативного бюджетирования. Детскую спортивную площадку обустроили в Черницке, также площадки появятся в поселках Власиха, Мохнатушка и селе Гоньба. В поселке Центральном обустроят разворотную площадку маршрутного транспорта и остановочный пункт, на станции Ползуново на ул. Ивлева уже провели ремонт дороги, в поселке Казенная Заимка на ул. Садовой обустроят систему уличного освещения.

Катунь24