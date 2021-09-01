Катунь24: В Новоалтайске на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшую с травмами госпитализировали в медучреждение.

Фото: «Инцидент Барнаул»

ДТП случилось сегодня, 31 августа 2021 года, около 13:20. Видеозаписью происшествия поделился подписчик паблика «Инцидент Барнаул».

Инцидент случился в Новоалтайске на улице Октябрьской напротив магазина «Пятый элемент». Как уточнили сообществу в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, водитель, 1978 года рождения, ехал на автомобиле «Тойота-Витц» с ул. Барнаульской в направлении ул. Коммунистической. Женщина, 1969 года рождения, переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина сбил её и, не сбавляя скорости, поехал дальше, что также подтвердили свидетели ДТП.

На место прибыла скорая помощь, пострадавшую госпитализировали в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Катунь24