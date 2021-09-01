Катунь24: Воспитанника алтайского волейбола вызвали в сборную России перед стартом чемпионата Европы

Доигровщик питерского «Зенита» Фёдор Воронков уже присоединился к сборам в Новогорске.

Фото: «Алтайский спорт»

25-летний игрок выступал за национальную команду в 2019 году на Кубке мира и в Лиге наций. На его счету 24 матча.

Спортсмен заменил на сборе травмированного Антона Семышева.

«К сожалению, у Семышева проблемы со здоровьем. А Федя сейчас в форме, уже провёл первые матчи в составе „Зенита“. Нам нужен был игрок, который сразу и без раскачки готов помогать команде», — цитирует электронная газета «Бизнес Online» главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо.

Также в состав сборной включен бийчанин Ильяс Куркаев, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.

Первая встреча пройдёт 2 сентября в Финляндии.

Катунь24