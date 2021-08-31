Катунь24: В Солонешенском районе выбрали нового главу
Нового руководителя определили сегодня, 30 августа 2021 года.
Фото: photogoroda.com
По итогам проведенного конкурса главой избрали Александра Воронова. Его кандидатуру утвердили на сессии Солонешенского районного Совета народных депутатов сегодня, 30 августа 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее Александр Воронов был заместителем главы администрации района по оперативным вопросам. Обязанности главы района он стал исполнять в марте 2021 года.