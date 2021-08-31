ГОРНЯК22 31.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Солонешенском районе выбрали нового главу

Горняк22
4 часа Ago

Нового руководителя определили сегодня, 30 августа 2021 года.

Фото: photogoroda.com

По итогам проведенного конкурса главой избрали Александра Воронова. Его кандидатуру утвердили на сессии Солонешенского районного Совета народных депутатов сегодня, 30 августа 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее Александр Воронов был заместителем главы администрации района по оперативным вопросам. Обязанности главы района он стал исполнять в марте 2021 года. 

Катунь24

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