Катунь24: В Солонешенском районе выбрали нового главу

Нового руководителя определили сегодня, 30 августа 2021 года.

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По итогам проведенного конкурса главой избрали Александра Воронова. Его кандидатуру утвердили на сессии Солонешенского районного Совета народных депутатов сегодня, 30 августа 2021 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее Александр Воронов был заместителем главы администрации района по оперативным вопросам. Обязанности главы района он стал исполнять в марте 2021 года.

Катунь24