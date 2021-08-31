Катунь24: В Барнауле троллейбус № 6 начнёт ходить по другому расписанию

Изменение режима работы транспорта связано с переходом на зимнее расписание, сообщается на сайте администрации города.

Фото: 2ГИС

С 1 сентября последний троллейбус, следующий по маршруту № 6, будет отправляться с конечной остановки «Площадь Победы» в 19:50 и прибывать на конечную остановку «Солнечная поляна» в 20:27.

С конечной остановки «Солнечная поляна» последний рейс отправляется в 19:00 и прибывает на «Площадь Победы» в 19:36.

Катунь24