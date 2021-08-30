Катунь24: Врачи рассказали, как определить опасный уровень сахара в крови по ладоням

Оказывается, у людей, страдающих диабетом, возникает синдром жесткой руки, известный как диабетическая хироартропания, когда суставы рук теряют подвижность.

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Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на специалистов британской медицинской клиники.

По словам специалистов, при этом заболевании ощущение скованности сначала возникает в мизинце и после этого может распространиться на всю руку. При этом кожа ощущается утолщенной или восковой на ощупь.

Чтобы выявить болезнь, врачи рекомендовали свести ладони вместе и проверить наличие синдрома. Если пальцы рук не соприкоснутся, то следует обратиться к специалисту.

Катунь24