Катунь24: Врач рассказал, как не надо лечить простуду

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в разговоре с радио Sputnik рассказал, что не стоит лечить простуду «деревенской» медициной.

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Так, например, медик считает, что поход в баню или сауну может навредить здоровью, так как высокая температура провоцирует сильный отёк каналов рядом с носовой полостью. В таком случае воспаление начинает проявляться ещё сильнее.

По словам Зайцева, в баню или сауну идти можно, когда человек уже выздоравливает, но не в начале болезни.

Также доктор объяснил, почему при простуде не нужно выставлять в ноздри ломтики лука или чеснока.

«При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком и, когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно ещё сильнее спровоцирует воспаление и отек», — предостерег врач.

Катунь24