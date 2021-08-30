Катунь24: В Госдуме предложили отказаться от МРОТ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что минимальный размер оплаты труда в России нужно отменить.

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«Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде», — сказал Арефьев в беседе с URA.RU.

По его словам, оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. И ориентироваться целесообразно именно на этот показатель.

Николай Арефьев также добавил, что сейчас к МРОТ привязаны многие налоги и штрафы, а это «больше вредит, чем придает пользы».

«Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров», — заключил депутат.

Катунь24