Катунь24: Врачи рассказали, как подготовить ребёнка к школьным будням
До начала учебного года остается ровно неделя. Поэтому уже сейчас важно обратить внимание на состояние здоровья ребёнка.
Динамика развития ребенка во время обучения зависит от многих факторов. Среди них эксперты выделяют: атмосферу в коллективе, общение со сверстниками, физическую активность. Во многом на состояние здоровья ребенка, а следовательно, и его успеваемость, влияет правильное питание. С каждым приемом пищи важно восполнять всю затраченную энергию.
«В питании ребенка обязательно должны быть злаки, клетчатка в виде овощей и фруктов для кишечника. Второе — ребенок должен получать молочные продукты». В качестве перекуса используйте или фрукты, или сок, или твердые сорта печенья. Чтобы ребенок просто заглушил голод и не сбил себе аппетит», — рассказала Любовь Михайлова, заведующая организационно-методическим отделом Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Офтальмологи заметили отрицательную динамику: при поступлении в школу проблемы со зрением наблюдаются лишь у 3 % от общего количества детей. После выпуска из учебного заведения этот процент стремительно увеличивается — до 20. Для того чтобы не оказаться частью печальной статистики, офтальмологи рекомендуют родителям выполнять гимнастику для глаз вместе с ребенком.
«Возьмите монеточку или нарисуйте на листочке бумаги метку, прилепите на окно. Подходит ребенок на расстояние 30-40 сантиметров и смотрит 15 секунд вблизи, 15 вдали», — отметил Владимир Лебедев, главный внештатный детский офтальмолог Сибирского федерального округа.
В опасности также находится опорно-двигательный аппарат ребенка. Тяжелые ранцы, неправильное положение осанки за партой, а как следствие – искривление позвоночника. Для того чтобы этого избежать, необязательно отдавать ребенка в спортивную секцию. Достаточно небольших физических нагрузок.
«С ребенком нужно гулять, играть, простые базовые вещи, исполнение которых подготовит ребенка функционально в отношении мышечной массы, мышечного тонуса к тем нагрузкам, которые его ждут в школе, и специальных упражнений здесь не нужно. Нужно к ребенку изначально относиться как к ребенку», — отметил Александр Шмат, врач травматолог-ортопед Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.
Не стоит забывать и о психологическом состоянии школьника. Важно, чтобы процесс обучения проходил постепенно и не травмировал ребенка. Если проблемы все-таки есть, к примеру, гиперактивность, замкнутость, невнимательность, то следует обратиться к детскому психологу. Но при этом помнить, что ребенку просто необходима родительская поддержка и правильный досуг за пределами экрана телефона.