Катунь24: В Барнауле сбили женщину на пешеходном переходе

Как сообщили свидетели, водителя и пассажира машины ослепило солнце, и они не увидели пешехода.

Фото: Инцидент Барнаул

Видеозапись ДТП с регистратора опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул». Авария случилась вчера, 26 августа 2021 года, на улице Юрина.

Женщину сбили на пешеходном переходе. По предварительной информации от пассажира автомобиля, которую уточнили очевидцы, их ослепило солнце, потому женщина осталась незамеченной. Пострадавшую осмотрели специалисты скорой помощи.

«Они выскочили и начали ее поднимать, хотя люди вокруг им кричали не делать этого. Женщину уже через 5 мин. скорая осматривала. Ничего не сломано, но вдыхать тяжело, говорит, под лопаткой при вдохе больно. Может быть, состояние шока еще не прошло и боли не чувствует», – рассказала свидетельница ДТП, подписчица «Инцидент Барнаул».

Катунь24