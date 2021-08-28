Катунь24: В Алтайском крае определили операторов ТКО по двум зонам

Новые исполнители приступят к своим обязанностям с 31 августа 2021 года.

Фото: Минстрой Алтайского края

В конкурсном отборе выбрали операторов ТКО для Алейской и Заринской зоны. Ими стали ООО «ЭКО-Стар» и ООО «ЭКО-Гарант», сообщает Минстрой Алтайского края.

В Алейскую зону входят Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Чарышский Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы. В Заринскую зону входят: Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский и Тогульский районы. В Алейскую зону: Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Чарышский Усть-Калманский, Усть-Пристанский и Шипуновский районы.

Регоператоры будут исполнять свои обязанности в течение девяти лет.

Катунь24