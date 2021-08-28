Катунь24: В России трёхлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса

Инцидент произошёл в Ярославле.

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В четверг, 26 августа 2021 года, водитель автобуса высадил пассажиров на остановке, но не убедился, что все вышли из салона. Мужчина закрыл дверь и начал отъезжать, хотя между створками зажало руку бабушки, которая держала девочку. В итоге малышка упала под колёса на асфальт.

Ребёнка пришлось срочно госпитализировать, врачи диагностировали черепно-мозговую травму и другие повреждениями, говорится на сайте управления МВД России по Ярославской области. Девочку оперировали несколько часов, но спасти её не удалось.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Катунь24