Катунь24: Во «ВКонтакте» можно будет скачивать музыку прямо в приложении

Треки будут доступны без интернета по подписке на Музыку «ВКонтакте», VK Combo и BOOM.

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Прослушивать песни на телефоне в фоновом режиме смогут только пользователи с подпиской. Также эта функция останется и в приложении BOOM.

Бесплатной музыка во «ВКонтакте» останется в десктопной версии и в открытом мобильном приложении.

Команда разработчиков обновила и алгоритмы рекомендации. Они стали лучше угадывать предпочтения пользователей.

Подписка на VK Combo обойдется в 169 рублей в месяц, для новых пользователей действует специальная цена — 75 рублей в месяц в течение полугода. Подписка объединяет предложения от сервисов экосистемы VK и её партнеров.

Отмечается, что все изменения начнут действовать с 30 августа 2021 года.

Катунь24