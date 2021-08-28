Катунь24: В преддверии юбилейного сезона Алтайского краевого театра драмы в Барнауле открыли уличную выставку, посвященную сценографии

На открытии побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В преддверии юбилейного сезона Алтайского краевого театра драмы в Барнауле открыли уличную выставку, посвященную сценографии

В преддверии начала юбилейного 100-го сезона Алтайский краевой театр драмы устроил на площади перед центральным входом выставку. Экспозиция представляет собой 20 информационных плоскостей с фотографиями идущих в репертуаре спектаклей, а также эскизами костюмов и декораций. Зрители могут увидеть спектакли как художнический замысел, реализованный в дальнейшем театральными цехами в сценографии.

Сегодня, в день открытия выставки, 27 августа, каждый стенд представляли артисты в образах героев из постановок.

Выставка будет работать до конца ноября.

В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что юбилейный сезон краевой театр драмы имени Василия Шукшина открывает 3 сентября премьерой спектакля Евгения Гомоноя «Непрощенная» по роману Альберта Лиханова. В главной роли – Екатерина Боярова, в числе занятых также заслуженные артисты России Эдуард Тимошенко и Антон Кирков. Евгений Гомоной (Москва) известен барнаульским зрителям по спектаклю «Театральный роман».

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