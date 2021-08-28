ГОРНЯК22 28.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае «целительница» похитила пенсию у пожилой соседки

Горняк22
14 часов Ago

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com

В Целинном районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже пенсии, ею оказалась 40-летняя жительница соседнего региона. Под предлогом проведения целительного обряда женщина проникла в дом к пенсионерке и похитила 14 000 рублей из кармана халата. Пропажу денег удалось обнаружить только вечером.

Злоумышленница потратила украденные деньги на личные нужды. Одной из покупок «целительницы» оказалась картина со слонами, которую она приобрела в местном магазине. Свою вину женщина полностью признала и пообещала потерпевшей вернуть похищенную пенсию.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: