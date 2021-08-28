Катунь24: В Алтайском крае «целительница» похитила пенсию у пожилой соседки

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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В Целинном районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже пенсии, ею оказалась 40-летняя жительница соседнего региона. Под предлогом проведения целительного обряда женщина проникла в дом к пенсионерке и похитила 14 000 рублей из кармана халата. Пропажу денег удалось обнаружить только вечером.

Злоумышленница потратила украденные деньги на личные нужды. Одной из покупок «целительницы» оказалась картина со слонами, которую она приобрела в местном магазине. Свою вину женщина полностью признала и пообещала потерпевшей вернуть похищенную пенсию.

Катунь24