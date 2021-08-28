Катунь24: Всем барнаульским первоклассникам нашли места в школах рядом с домом

Об этом председатель городского комитета по образованию Андрей Муль заявил в ходе онлайн-конференции.

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Будущим первоклассникам, которым ранее отказали в зачислении из-за нехватки свободных мест, нашли другие школы вблизи дома.

Помимо этого, к началу нового учебного года удалось решить и проблему нехватки кадров. Ранее в образовательных организациях было открыто около 200 вакансий, но на сегодняшний день их количество сократилось до 27. За лето на работу были приняты новые учителя, в том числе молодые специалисты из других регионов страны.

Катунь24