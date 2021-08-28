ГОРНЯК22 28.08.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае запретили продавать зажигалки и энергетики детям

Горняк22
14 часов Ago

27 августа депутаты краевого Законодательного Собрания окончательно приняли закон об ограничении продажи несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок.

Фото: pixabay.com

По мнению парламентариев, безалкогольные энергетики негативно влияют на здоровье детей из-за высокого содержания кофеина. Дети теперь не смогут купить напитки в следующих местах:

  • в учреждениях образования, воспитания, спорта, отдыха и оздоровления, соцзащиты, культуры и искусства;
  • в медицинских учреждениях;
  • в местах общественного питания;
  • на территории спортсооружений;
  • в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или во дворах;
  • в местах проведения культурно-массовых мероприятий;
  • в торговых автоматах.

Закон также запрещает продажу детям товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ, к ним относятся зажигалки и газовые баллончики. Депутаты считают, что это поможет обезопасить детей от распространяющегося вида токсикомании.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: