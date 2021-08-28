Катунь24: В Алтайском крае запретили продавать зажигалки и энергетики детям

27 августа депутаты краевого Законодательного Собрания окончательно приняли закон об ограничении продажи несовершеннолетним энергетических напитков и зажигалок.

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По мнению парламентариев, безалкогольные энергетики негативно влияют на здоровье детей из-за высокого содержания кофеина. Дети теперь не смогут купить напитки в следующих местах:

в учреждениях образования, воспитания, спорта, отдыха и оздоровления, соцзащиты, культуры и искусства;

в медицинских учреждениях;

в местах общественного питания;

на территории спортсооружений;

в магазинах, расположенных в многоквартирных домах или во дворах;

в местах проведения культурно-массовых мероприятий;

в торговых автоматах.

Закон также запрещает продажу детям товаров, которые содержат сжиженный углеводородный газ, к ним относятся зажигалки и газовые баллончики. Депутаты считают, что это поможет обезопасить детей от распространяющегося вида токсикомании.

Катунь24