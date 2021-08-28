Катунь24: В Барнауле и в пригородных посёлках строят линии наружного освещения

Все работы планируют выполнить до конца текущего года.

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Так, на участке дороги, ведущей от улицы Малахова до здания школы № 88 по Павловскому тракту, 100, уже начали монтировать освещение.

Рабочие также начали капитальный ремонт линий уличного освещения в микрорайоне ВРЗ на бульваре 9 Января, улицах 8 Марта, Профсоюзов, Парфенова до эстакады коммунального моста через Обь, а также на улице Воровского от улицы Парфенова до проспекта Комсомольского.

На этих участках заменят самонесущие изолированные провода, установят оцинкованные опоры, заменят светильники на более энергоэффективные — светодиодные.

Также в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы» новое освещение протяженностью более 6,6 км появится на 14 участках улично-дорожной сети в посёлке Центральный (часть улицы Строителей, проезд от улицы Целинной до улицы Тополиной), в микрорайоне Авиатор (на улицах Московской и Российской), в поселке Новомихайловка от дома № 10 на улице Алмазной до улицы Бирюзовой и вдоль автомобильной дороги от дома № 12 на улице Изумрудной до дома № 10 на улице Алмазной.

В посёлке Пригородный линии наружного освещения построят на улицах Раздольной и Новосибирской. Аналогичные работы выполнят во Власихе на участке улицы Спортивной.

В посёлке Казённая Заимка освещение появится сразу на четырёх улицах: Алмазной, Надежды, Яблочной, Ореховой 1-й. Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив линия наружного освещения будет построена на ул. Садовой от дома № 1а до дома № 75.

Аналогичные работы проведут на ул. Радужной от дома № 144а до дома № 122а в поселке Борзовая Заимка.

Также в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» продолжается благоустройство зеленой зоны от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского, включающие устройство наружного освещения, оно выполнено на 80 %, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Катунь24