Катунь24: В Минтруде скорректируют условия выплат пособий на детей от трех до семи лет

Изменения коснутся также и правил начисления соцвыплат одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

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Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина пояснила «Известиям», что нововведение затронет квоты на автотранспорт. Если у членов семьи два автомобиля или более, это становится основанием для отказа в предоставлении госпомощи. Исключения есть только для многодетных семей, семей с инвалидами, а также если авто было получено благодаря мерам соцподдержки. Автотранспорт, не снятый с регистрационного учета в ГИБДД и находящийся под арестом или в розыске, учитывается при назначении ежемесячной выплаты.

Предлагается не учитывать такие автомобили при назначении выплат. Эти изменения внесут в законодательство до конца 2021 года.

Сейчас размер пособия варьируется от доходов семьи и составляет от 50 до 100 % от величины прожиточного минимума, установленного в субъекте. Размер выплат для женщин, вставших на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, и родителей, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

По словам инициаторов поправок, они необходимы для того, чтобы помощь получали действительно нуждающиеся, при определении уровня доходов учитываются движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в виде банковских вкладов.

Катунь24